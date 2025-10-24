Інформація щодо ціни blormmy (BLORMMY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00304852$ 0,00304852 $ 0,00304852 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,48% Зміна ціни (1 дн.) +3,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -44,75%

Актуальна ціна blormmy (BLORMMY) становить --. За останні 24 години BLORMMY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLORMMY становить $ 0,00304852, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLORMMY змінився на -2,48% за останню годину, +3,74% за 24 години та на -44,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо blormmy (BLORMMY)

Ринкова капіталізація $ 433,16K$ 433,16K $ 433,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 433,16K$ 433,16K $ 433,16K Циркуляційне постачання 999,68M 999,68M 999,68M Загальна пропозиція 999 675 366,92771 999 675 366,92771 999 675 366,92771

Поточна ринкова капіталізація blormmy — $ 433,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLORMMY — 999,68M, зі загальною пропозицією 999675366.92771. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 433,16K.