Сьогоднішня ціна Bloop Furpal (BLOOP)

Поточна ціна Bloop Furpal (BLOOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.32K USD. Ціна BLOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bloop Furpal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 499.22 USD

- зміна ціни Bloop Furpal протягом дня — -14.24%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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