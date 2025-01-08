Ціна Bloop Furpal (BLOOP)
Поточна ціна Bloop Furpal (BLOOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.32K USD. Ціна BLOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bloop Furpal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 499.22 USD
- зміна ціни Bloop Furpal протягом дня — -14.24%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bloop Furpal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bloop Furpal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bloop Furpal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bloop Furpal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.24%
|30 днів
|$ 0
|-19.35%
|60 днів
|$ 0
|+64.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bloop Furpal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-14.24%
+14.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!
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