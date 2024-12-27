Ціна Bloomsperg Terminal (SPERG)
Поточна ціна Bloomsperg Terminal (SPERG) сьогодні становить 0.0052989 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна SPERG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bloomsperg Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.72K USD
- зміна ціни Bloomsperg Terminal протягом дня — -10.37%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bloomsperg Terminal до USD становила $ -0.000613587035161433.
За останні 30 днів зміна ціни Bloomsperg Terminal до USD становила $ -0.0011608210.
За останні 60 днів зміна ціни Bloomsperg Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bloomsperg Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000613587035161433
|-10.37%
|30 днів
|$ -0.0011608210
|-21.90%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bloomsperg Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.11%
-10.37%
-5.10%
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