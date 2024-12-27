Сьогоднішня ціна Bloomsperg Terminal (SPERG)

Поточна ціна Bloomsperg Terminal (SPERG) сьогодні становить 0.0052989 USD з ринковою капіталізацією $ 5.30M USD. Ціна SPERG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bloomsperg Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.72K USD

- зміна ціни Bloomsperg Terminal протягом дня — -10.37%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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