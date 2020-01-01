Токеноміка Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Дізнайтеся ключову інформацію про Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/base/index-dtf/0x23418de10d422ad71c9d5713a2b8991a9c586443/overview Купити BGCI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 62,73K $ 62,73K $ 62,73K Загальна пропозиція: $ 23,99K $ 23,99K $ 23,99K Циркуляційна пропозиція: $ 23,99K $ 23,99K $ 23,99K FDV (повністю розведена вартість): $ 62,73K $ 62,73K $ 62,73K Історичний максимум: $ 3,0 $ 3,0 $ 3,0 Історичний мінімум: $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 Поточна ціна: $ 2,62 $ 2,62 $ 2,62 Дізнайтеся більше про ціну Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Токеноміка Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BGCI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BGCI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BGCI, досліджуйте ціну токена BGCI в реальному часі!

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