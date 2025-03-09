Сьогоднішня ціна Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)

Поточна ціна Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) сьогодні становить 2.31 USD з ринковою капіталізацією $ 55.85K USD. Ціна BGCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bloomberg Galaxy Crypto Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.50K USD

- зміна ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index протягом дня — -2.69%

- циркуляційна пропозиція – 23.99K USD

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