Ціна Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI)
Поточна ціна Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) сьогодні становить 2.31 USD з ринковою капіталізацією $ 55.85K USD. Ціна BGCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bloomberg Galaxy Crypto Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.50K USD
- зміна ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index протягом дня — -2.69%
- циркуляційна пропозиція – 23.99K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index до USD становила $ -0.064112388324152.
За останні 30 днів зміна ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bloomberg Galaxy Crypto Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.064112388324152
|-2.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bloomberg Galaxy Crypto Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-2.69%
-1.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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