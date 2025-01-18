Ціна BloomBeans BLOOM (BLOOM)
Поточна ціна BloomBeans BLOOM (BLOOM) сьогодні становить 210.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BloomBeans BLOOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42K USD
- зміна ціни BloomBeans BLOOM протягом дня — -0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BloomBeans BLOOM до USD становила $ -0.64165729565.
За останні 30 днів зміна ціни BloomBeans BLOOM до USD становила $ -30.9761973180.
За останні 60 днів зміна ціни BloomBeans BLOOM до USD становила $ -13.8937694520.
За останні 90 днів зміна ціни BloomBeans BLOOM до USD становила $ +20.05784930902129.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.64165729565
|-0.30%
|30 днів
|$ -30.9761973180
|-14.71%
|60 днів
|$ -13.8937694520
|-6.60%
|90 днів
|$ +20.05784930902129
|+10.53%
Останній аналіз цін BloomBeans BLOOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.30%
+1.89%
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