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Ціна BloomBeans BEAN (BEAN)

USD

Графік ціни BloomBeans BEAN (BEAN) в реальному часі

$178,68
$178,68$178,68
0,00%(1D)

Сьогоднішня ціна BloomBeans BEAN (BEAN)

Поточна ціна BloomBeans BEAN (BEAN) сьогодні становить 178,68 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BloomBeans BEAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BloomBeans BEAN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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Цінові показники BloomBeans BEAN (BEAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BloomBeans BEAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BloomBeans BEAN до USD становила $ -71,7465596880.
За останні 60 днів зміна ціни BloomBeans BEAN до USD становила $ -5,7995954400.
За останні 90 днів зміна ціни BloomBeans BEAN до USD становила $ -8,37837739902148.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -71,7465596880-40,15%
60 днів$ -5,7995954400-3,24%
90 днів$ -8,37837739902148-4,47%

Аналіз цін BloomBeans BEAN (BEAN)

Останній аналіз цін BloomBeans BEAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 425,57
$ 425,57$ 425,57

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Ринкова інформація BloomBeans BEAN (BEAN)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Ресурс BloomBeans BEAN (BEAN)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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