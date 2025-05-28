Сьогоднішня ціна BloomBeans BEAN (BEAN)

Поточна ціна BloomBeans BEAN (BEAN) сьогодні становить 178,68 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BloomBeans BEAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BloomBeans BEAN протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

Отримуйте оновлення цін BEAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BEAN.