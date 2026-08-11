Сьогоднішня ціна Bloom Terminal

Поточна ціна Bloom Terminal (BLOOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLOOM до USD становить $ 0 за BLOOM.

Bloom Terminal наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41 015, з циркуляційною пропозицією у 85,50M BLOOM. Протягом останніх 24 годин BLOOM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0090223, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLOOM змінився на +0,48% за останню годину та на -20,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,80K.

Ринкова інформація щодо Bloom Terminal (BLOOM)

Ринкова капіталізація $ 41,02K$ 41,02K $ 41,02K Обсяг (за 24 год) $ 2,80K$ 2,80K $ 2,80K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,97K$ 47,97K $ 47,97K Циркуляційне постачання 85,50M 85,50M 85,50M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bloom Terminal — $ 41,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,80K. Циркуляційна пропозиція BLOOM — 85,50M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,97K.