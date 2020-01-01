Токеноміка BloodLoop ($BLS) Дізнайтеся ключову інформацію про BloodLoop ($BLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BloodLoop ($BLS) What Is BloodLoop? BloodLoop is a 5v5 Hero Shooter that immerses players in heart-pounding battles within a dynamic third-person shooter experience. Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. With unique TPS gameplay and original game modes, built and conceived by top-class industry experts (ex Crytek, CI Games, Activision, Ubisoft, etc.) the game offers an innovative yet familiar experience to easily onboard gamers and get them in the loop. Thanks to its proprietary SDK and in-game gas fee-free subnet, BloodLoop provides users with a seamless web3 integration that doesn’t disrupt the UX and is perfectly blended into the traditional gaming experience. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop that is sustainable and rewarding. What Is $BLS? $BLS is the native token to the BloodLoop ecosystem and it’s used for: In-game crafting and trading of assets

Character upgrades, Tournaments and Ticketing

Gas Token for the BloodLoop Subnet The $BLS represents the keystone of the entire economic ecosystem of the game, as well as being the reference currency for any future development around the IP related to the BloodLoop game universe. Who’s Behind BloodLoop? The team comprises a healthy mix of crypto-native figures and top-class industry leaders from the gaming world, to embrace both cultures and take the best of each fully. With over 40 full-time figures, the team has experience from production houses such as Ubisoft, Activision, CI Games, Crytek, Gameloft, and more, specifically focusing on talent and figures passionate about innovation and research. Офіційний вебсайт: https://bloodloop.com Whitepaper: https://whitepaper.bloodloop.com Купити $BLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BloodLoop ($BLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BloodLoop ($BLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 713,67K $ 713,67K $ 713,67K Загальна пропозиція: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Циркуляційна пропозиція: $ 48,59M $ 48,59M $ 48,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,14M $ 5,14M $ 5,14M Історичний максимум: $ 0,50078 $ 0,50078 $ 0,50078 Історичний мінімум: $ 0,00929495 $ 0,00929495 $ 0,00929495 Поточна ціна: $ 0,01468739 $ 0,01468739 $ 0,01468739 Дізнайтеся більше про ціну BloodLoop ($BLS)

Токеноміка BloodLoop ($BLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BloodLoop ($BLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BLS, досліджуйте ціну токена $BLS в реальному часі!

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