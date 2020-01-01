Токеноміка Bloodline Chanting My Name (CHANT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bloodline Chanting My Name (CHANT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bloodline Chanting My Name (CHANT) The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market. Офіційний вебсайт: https://www.bloodlinechanting.com/ Купити CHANT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bloodline Chanting My Name (CHANT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bloodline Chanting My Name (CHANT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,11K $ 42,11K $ 42,11K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 42,11K $ 42,11K $ 42,11K Історичний максимум: $ 0,00312964 $ 0,00312964 $ 0,00312964 Історичний мінімум: $ 0,00001926 $ 0,00001926 $ 0,00001926 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Bloodline Chanting My Name (CHANT)

Токеноміка Bloodline Chanting My Name (CHANT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bloodline Chanting My Name (CHANT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHANT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHANT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHANT, досліджуйте ціну токена CHANT в реальному часі!

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