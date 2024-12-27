Ціна Bloodline Chanting My Name (CHANT)
Поточна ціна Bloodline Chanting My Name (CHANT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.58K USD. Ціна CHANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bloodline Chanting My Name:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.00K USD
- зміна ціни Bloodline Chanting My Name протягом дня — -17.26%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bloodline Chanting My Name до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bloodline Chanting My Name до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bloodline Chanting My Name до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bloodline Chanting My Name до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bloodline Chanting My Name: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.75%
-17.26%
-9.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.
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