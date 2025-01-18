Ціна Bloodboy (BLOOD)
Поточна ціна Bloodboy (BLOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bloodboy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.19 USD
- зміна ціни Bloodboy протягом дня — -5.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bloodboy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bloodboy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bloodboy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bloodboy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.07%
|30 днів
|$ 0
|-72.04%
|60 днів
|$ 0
|-77.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bloodboy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-5.07%
-2.90%
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