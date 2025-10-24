Інформація щодо ціни Blood Crystal (BC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00288229 $ 0,00288229 $ 0,00288229 Мін. за 24 год $ 0,00346424 $ 0,00346424 $ 0,00346424 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00288229$ 0,00288229 $ 0,00288229 Макс. за 24 год $ 0,00346424$ 0,00346424 $ 0,00346424 Рекордний максимум $ 0,092679$ 0,092679 $ 0,092679 Найнижча ціна $ 0,00269582$ 0,00269582 $ 0,00269582 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -11,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,00%

Актуальна ціна Blood Crystal (BC) становить $0,00303422. За останні 24 години BC торгувався між мінімумом у $ 0,00288229 і максимумом у $ 0,00346424, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BC становить $ 0,092679, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00269582.

Що стосується короткострокових результатів, то BC змінився на -0,00% за останню годину, -11,62% за 24 години та на -12,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blood Crystal (BC)

Ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Циркуляційне постачання 844,04M 844,04M 844,04M Загальна пропозиція 844 043 746,0000001 844 043 746,0000001 844 043 746,0000001

Поточна ринкова капіталізація Blood Crystal — $ 2,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BC — 844,04M, зі загальною пропозицією 844043746.0000001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,56M.