Актуальна ціна Blood Crystal (BC) становить $0,00303422. За останні 24 години BC торгувався між мінімумом у $ 0,00288229 і максимумом у $ 0,00346424, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BC становить $ 0,092679, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00269582.
Що стосується короткострокових результатів, то BC змінився на -0,00% за останню годину, -11,62% за 24 години та на -12,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Blood Crystal — $ 2,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BC — 844,04M, зі загальною пропозицією 844043746.0000001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,56M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blood Crystal до USD становила $ -0,000399085011393999.
За останні 30 днів зміна ціни Blood Crystal до USD становила $ -0,0023237455.
За останні 60 днів зміна ціни Blood Crystal до USD становила $ -0,0025158213.
За останні 90 днів зміна ціни Blood Crystal до USD становила $ -0,01607060222647387.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000399085011393999
|-11,62%
|30 днів
|$ -0,0023237455
|-76,58%
|60 днів
|$ -0,0025158213
|-82,91%
|90 днів
|$ -0,01607060222647387
|-84,11%
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.