Сьогоднішня ціна BLOOD ($BLOOD)

Поточна ціна BLOOD ($BLOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 233.25K USD. Ціна $BLOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLOOD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58K USD

- зміна ціни BLOOD протягом дня — +0.42%

- циркуляційна пропозиція – 848.89B USD

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