Ціна BLOOD ($BLOOD)
Поточна ціна BLOOD ($BLOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 233.25K USD. Ціна $BLOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLOOD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.58K USD
- зміна ціни BLOOD протягом дня — +0.42%
- циркуляційна пропозиція – 848.89B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLOOD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BLOOD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BLOOD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BLOOD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.42%
|30 днів
|$ 0
|-39.84%
|60 днів
|$ 0
|-48.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLOOD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.48%
+0.42%
+7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders.
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