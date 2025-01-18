Ціна Blombard (BLM)
Поточна ціна Blombard (BLM) сьогодні становить 0.999541 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blombard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.84K USD
- зміна ціни Blombard протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blombard до USD становила $ -0.0002044961077143.
За останні 30 днів зміна ціни Blombard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blombard до USD становила $ -0.0018070701.
За останні 90 днів зміна ціни Blombard до USD становила $ -0.000372679193318.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002044961077143
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ -0.0018070701
|-0.18%
|90 днів
|$ -0.000372679193318
|-0.03%
Останній аналіз цін Blombard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.02%
-0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
listing DELAYS and/or REJECTION. ChatGPT said: ChatGPT The Blombard (BLM) project is a comprehensive platform designed to empower users with advanced market analysis tools. The primary function of Blombard is to provide AI-driven analytics, market sentiment analysis, and risk management features tailored for traders and investors. The platform leverages cutting-edge artificial intelligence to offer real-time insights into market dynamics, helping users make data-driven decisions in the financial markets. The BLM token serves as the native utility token within the Blombard ecosystem. It is used to unlock premium features on the platform, including access to in-depth market analysis, detailed reports, and other advanced tools. Additionally, the token plays a role in the platform’s decentralized governance model, allowing holders to participate in key decisions about the platform’s future development and direction. In summary, Blombard and its BLM token are designed to provide significant value to users by offering sophisticated tools for market analysis and by enabling a decentralized governance structure within the platform. This utility makes BLM a valuable asset for those seeking to enhance their trading and investment strategies.
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