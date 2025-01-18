Ціна BlokPad (BPAD)
Поточна ціна BlokPad (BPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlokPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 247.83 USD
- зміна ціни BlokPad протягом дня — -3.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlokPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlokPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlokPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlokPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.57%
|30 днів
|$ 0
|-13.36%
|60 днів
|$ 0
|-13.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlokPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-3.57%
-7.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BLOKPAD by BLOKTOPIA is a multi-chain launchpad with 2 distinct arms. BLOKPAD VIP which incubates, nurtures and launches early stage crypto projects with the extensive knowledge and network gained from our own launch of BLOKTOPIA. The second is BLOKPAD ESSENTIAL which solely acts as a traditional launchpad for crypto projects. $BPAD is the native token of BLOKPAD ESSENTIAL used to gain allocations in launching projects, whereas $BLOK is the native tokens used on BLOKPAD VIP. When either $BPAD or $BLOK is used to stake to gain entires and allocations on the projects launching on BLOKPAD $BPAD will be given as staking rewards in both BLOKPAD VIP and BLOKPAD ESSENTIAL.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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