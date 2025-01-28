Сьогоднішня ціна Blocto (BLT)

Поточна ціна Blocto (BLT) сьогодні становить 0.00158959 USD з ринковою капіталізацією $ 374.05K USD. Ціна BLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blocto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91K USD

- зміна ціни Blocto протягом дня — -20.07%

- циркуляційна пропозиція – 235.28M USD

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