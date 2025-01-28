Ціна Blocto (BLT)
Поточна ціна Blocto (BLT) сьогодні становить 0.00158959 USD з ринковою капіталізацією $ 374.05K USD. Ціна BLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blocto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.91K USD
- зміна ціни Blocto протягом дня — -20.07%
- циркуляційна пропозиція – 235.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blocto до USD становила $ -0.0003993263243284.
За останні 30 днів зміна ціни Blocto до USD становила $ -0.0009799906.
За останні 60 днів зміна ціни Blocto до USD становила $ -0.0010818681.
За останні 90 днів зміна ціни Blocto до USD становила $ -0.0012223588301713543.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003993263243284
|-20.07%
|30 днів
|$ -0.0009799906
|-61.65%
|60 днів
|$ -0.0010818681
|-68.05%
|90 днів
|$ -0.0012223588301713543
|-43.47%
Останній аналіз цін Blocto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-20.07%
-46.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blocto is a cross-chain, integrated smart contract wallet service designed for both developers and users. In the vision we would like to be the Steam for dApps, A cross-chain dApp ecosystem for dApps to grow exponentially. Blocto token (BLT) is the utility and governance token of Blocto, which serves as the foundation of our ecosystem and the interconnective link between the wallet, Blocto-made products, and our users.
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