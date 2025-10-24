Інформація щодо ціни BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00105381 $ 0,00105381 $ 0,00105381 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00105381$ 0,00105381 $ 0,00105381 Рекордний максимум $ 0,00342977$ 0,00342977 $ 0,00342977 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,44% Зміна ціни (1 дн.) -27,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -62,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -62,99%

Актуальна ціна BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) становить --. За останні 24 години BLOCKYBOY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00105381, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLOCKYBOY становить $ 0,00342977, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLOCKYBOY змінився на -2,44% за останню годину, -27,51% за 24 години та на -62,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Ринкова капіталізація $ 286,34K$ 286,34K $ 286,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 286,34K$ 286,34K $ 286,34K Циркуляційне постачання 420,69M 420,69M 420,69M Загальна пропозиція 420 690 000,0 420 690 000,0 420 690 000,0

Поточна ринкова капіталізація BlockyBoy by Matt Furie — $ 286,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLOCKYBOY — 420,69M, зі загальною пропозицією 420690000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 286,34K.