Ціна BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$0,00068064
-26,50%1D
Графік ціни BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в реальному часі
Інформація щодо ціни BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00105381
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0,00105381
$ 0,00342977
$ 0
-2,44%

-27,51%

-62,99%

-62,99%

Актуальна ціна BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) становить --. За останні 24 години BLOCKYBOY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00105381, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLOCKYBOY становить $ 0,00342977, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLOCKYBOY змінився на -2,44% за останню годину, -27,51% за 24 години та на -62,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 286,34K
--
$ 286,34K
420,69M
420 690 000,0
Поточна ринкова капіталізація BlockyBoy by Matt Furie — $ 286,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLOCKYBOY — 420,69M, зі загальною пропозицією 420690000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 286,34K.

Історія ціни BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockyBoy by Matt Furie до USD становила $ -0,000258274372489962.
За останні 30 днів зміна ціни BlockyBoy by Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlockyBoy by Matt Furie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlockyBoy by Matt Furie до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000258274372489962-27,51%
30 днів$ 0+161,92%
60 днів$ 0-60,12%
90 днів$ 0--

Що таке BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Прогноз ціни BlockyBoy by Matt Furie (USD)

Скільки коштуватиме BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо BlockyBoy by Matt Furie.

Перегляньте прогноз ціни BlockyBoy by Matt Furie вже зараз!

BLOCKYBOY до місцевих валют

Токеноміка BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Розуміння токеноміки BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BLOCKYBOY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Скільки сьогодні коштує BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)?
Актуальна ціна BLOCKYBOY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BLOCKYBOY до USD?
Поточна ціна BLOCKYBOY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація BlockyBoy by Matt Furie?
Ринкова капіталізація BLOCKYBOY — $ 286,34K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BLOCKYBOY?
Циркуляційна пропозиція BLOCKYBOY — 420,69M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY досяг історичної максимальної ціни у 0,00342977 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BLOCKYBOY?
Історична мінімальна ціна BLOCKYBOY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BLOCKYBOY?
Актуальний обсяг торгівлі BLOCKYBOY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BLOCKYBOY цього року?
BLOCKYBOY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BLOCKYBOY для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.