Токеноміка Blocky Ai Agent (BLOCKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Blocky Ai Agent (BLOCKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blocky Ai Agent (BLOCKY) Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump Офіційний вебсайт: https://blockyaiagent.io/ Купити BLOCKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blocky Ai Agent (BLOCKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blocky Ai Agent (BLOCKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Загальна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Циркуляційна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,08M $ 1,08M $ 1,08M Історичний максимум: $ 0,0033202 $ 0,0033202 $ 0,0033202 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00113902 $ 0,00113902 $ 0,00113902 Дізнайтеся більше про ціну Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Токеноміка Blocky Ai Agent (BLOCKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blocky Ai Agent (BLOCKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLOCKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLOCKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLOCKY, досліджуйте ціну токена BLOCKY в реальному часі!

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