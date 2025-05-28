Ціна Blocky Ai Agent (BLOCKY)
Поточна ціна Blocky Ai Agent (BLOCKY) сьогодні становить 0,00284089 USD з ринковою капіталізацією $ 2,71M USD. Ціна BLOCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blocky Ai Agent:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Blocky Ai Agent протягом дня — +34,61%
- циркуляційна пропозиція – 975,00M USD
Отримуйте оновлення цін BLOCKY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLOCKY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blocky Ai Agent до USD становила $ +0,00073043.
За останні 30 днів зміна ціни Blocky Ai Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blocky Ai Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blocky Ai Agent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00073043
|+34,61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blocky Ai Agent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,45%
+34,61%
+111,74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BLOCKY до VND
₫72,84326049
|1 BLOCKY до AUD
A$0,0044033795
|1 BLOCKY до GBP
￡0,0021022586
|1 BLOCKY до EUR
€0,0024999832
|1 BLOCKY до USD
$0,00284089
|1 BLOCKY до MYR
RM0,0120169647
|1 BLOCKY до TRY
₺0,1107663011
|1 BLOCKY до JPY
¥0,4101108804
|1 BLOCKY до RUB
₽0,2279814225
|1 BLOCKY до INR
₹0,2424415526
|1 BLOCKY до IDR
Rp46,5719597616
|1 BLOCKY до KRW
₩3,9076726039
|1 BLOCKY до PHP
₱0,1577546217
|1 BLOCKY до EGP
￡E.0,1414479131
|1 BLOCKY до BRL
R$0,0160510285
|1 BLOCKY до CAD
C$0,0038920193
|1 BLOCKY до BDT
৳0,3468158512
|1 BLOCKY до NGN
₦4,5021856542
|1 BLOCKY до UAH
₴0,1184082952
|1 BLOCKY до VES
Bs0,26704366
|1 BLOCKY до PKR
Rs0,8000230329
|1 BLOCKY до KZT
₸1,4464675524
|1 BLOCKY до THB
฿0,0931527831
|1 BLOCKY до TWD
NT$0,0852835178
|1 BLOCKY до AED
د.إ0,0104260663
|1 BLOCKY до CHF
Fr0,0023295298
|1 BLOCKY до HKD
HK$0,0222441687
|1 BLOCKY до MAD
.د.م0,0262214147
|1 BLOCKY до MXN
$0,0546019058