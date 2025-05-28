Сьогоднішня ціна Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Поточна ціна Blocky Ai Agent (BLOCKY) сьогодні становить 0,00284089 USD з ринковою капіталізацією $ 2,71M USD. Ціна BLOCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blocky Ai Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Blocky Ai Agent протягом дня — +34,61%

- циркуляційна пропозиція – 975,00M USD

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