Ціна Blocknet (BLOCK)
Поточна ціна Blocknet (BLOCK) сьогодні становить 0.0104409 USD з ринковою капіталізацією $ 120.77K USD. Ціна BLOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blocknet:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Blocknet протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 11.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blocknet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blocknet до USD становила $ +0.0004850299.
За останні 60 днів зміна ціни Blocknet до USD становила $ -0.0025303009.
За останні 90 днів зміна ціни Blocknet до USD становила $ -0.00619295675900338.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0004850299
|+4.65%
|60 днів
|$ -0.0025303009
|-24.23%
|90 днів
|$ -0.00619295675900338
|-37.23%
Останній аналіз цін Blocknet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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