Сьогоднішня ціна Blocknet (BLOCK)

Поточна ціна Blocknet (BLOCK) сьогодні становить 0.0104409 USD з ринковою капіталізацією $ 120.77K USD. Ціна BLOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blocknet:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Blocknet протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 11.57M USD

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