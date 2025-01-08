Ціна BlockMate (MATE)
Поточна ціна BlockMate (MATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockMate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.00 USD
- зміна ціни BlockMate протягом дня — -1.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockMate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlockMate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlockMate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlockMate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.49%
|30 днів
|$ 0
|-10.49%
|60 днів
|$ 0
|+1.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlockMate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.49%
+12.44%
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