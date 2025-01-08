Сьогоднішня ціна BlockMate (MATE)

Поточна ціна BlockMate (MATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockMate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.00 USD

- зміна ціни BlockMate протягом дня — -1.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MATE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MATE.