Інформація щодо ціни Blocklens AI (BLS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004646 $ 0,00004646 $ 0,00004646 Мін. за 24 год $ 0,00005205 $ 0,00005205 $ 0,00005205 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004646$ 0,00004646 $ 0,00004646 Макс. за 24 год $ 0,00005205$ 0,00005205 $ 0,00005205 Рекордний максимум $ 0,00008073$ 0,00008073 $ 0,00008073 Найнижча ціна $ 0,00003724$ 0,00003724 $ 0,00003724 Зміна ціни (за 1 год) +1,23% Зміна ціни (1 дн.) -3,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,32%

Актуальна ціна Blocklens AI (BLS) становить $0,00004962. За останні 24 години BLS торгувався між мінімумом у $ 0,00004646 і максимумом у $ 0,00005205, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLS становить $ 0,00008073, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00003724.

Що стосується короткострокових результатів, то BLS змінився на +1,23% за останню годину, -3,38% за 24 години та на +8,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Blocklens AI (BLS)

Ринкова капіталізація $ 49,63K$ 49,63K $ 49,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,63K$ 49,63K $ 49,63K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Blocklens AI — $ 49,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,63K.