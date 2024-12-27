Сьогоднішня ціна BlockInsightAI (BIAI)

Поточна ціна BlockInsightAI (BIAI) сьогодні становить 0.01334135 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна BIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockInsightAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.68K USD

- зміна ціни BlockInsightAI протягом дня — -3.50%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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