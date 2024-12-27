Ціна BlockInsightAI (BIAI)
Поточна ціна BlockInsightAI (BIAI) сьогодні становить 0.01334135 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна BIAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockInsightAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.68K USD
- зміна ціни BlockInsightAI протягом дня — -3.50%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockInsightAI до USD становила $ -0.00048462538330227.
За останні 30 днів зміна ціни BlockInsightAI до USD становила $ +0.0155737994.
За останні 60 днів зміна ціни BlockInsightAI до USD становила $ +0.0465014755.
За останні 90 днів зміна ціни BlockInsightAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00048462538330227
|-3.50%
|30 днів
|$ +0.0155737994
|+116.73%
|60 днів
|$ +0.0465014755
|+348.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlockInsightAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.30%
-3.50%
+22.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
our mission is to empower traders by providing cutting-edge tools and insights that simplify the complex world of cryptocurrency trading. Through our advanced AI algorithms, we meticulously analyze thousands of transactions daily, identifying the most successful wallets and trading strategies. Our platform categorizes and showcases profitable wallets based on performance and characteristics, offering users a seamless and navigable experience. By conducting comprehensive Profit and Loss (P&L) analysis across the entire blockchain, we enable our users to discover wallet addresses with outstanding trading results over various timeframes, from the last 24 hours to historical performance. With BlockInsightAI , users gain the ability to trade like insiders, develop profitable strategies, and make data-driven decisions in the rapidly evolving world of ETH degen tokens. Our vision is to be the leading platform for crypto traders seeking to capitalize on the potential of blockchain data, enabling them to effortlessly identify and follow the most successful wallets in the industry. We aim to continually evolve our technology and features to provide real-time insights, actionable strategies, and unparalleled user experiences. By staying at the forefront of blockchain analysis, we strive to transform the way traders interact with the market, empowering them to maximize profits and reduce risk through informed decision-making.
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