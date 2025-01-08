Ціна BlockGPT (BGPT)
Поточна ціна BlockGPT (BGPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.37 USD
- зміна ціни BlockGPT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockGPT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlockGPT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlockGPT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlockGPT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.35%
|60 днів
|$ 0
|+4.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlockGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? BlockGPT is a set of AI-powered tools designed for the crypto trader, investor and learner alike, assisting users, developers, and businesses by providing them with information about Blockchain technology, Crypto topics, smart-contracts. What makes your project unique? The AI crypto tools are designed as a companion to every kind of participant in the crypto space and provides such advanced tools as how to write smart contracts, how to code a trading bot and summarize the latest crypto news. It can also provide technical analysis and crypto trading insights. History of your project. BlockGPT has been in development and released a beta version of the app about a month ago. Since then, the LLM that powers the app has been updated and improved significantly. What’s next for your project? The roadmap has outlined, as part of it, the release of the Telegram bot that users can add to their groups and get access to its set of crypto tools as a premium service. Also lined up is the release of the Twitter bot which will provide all users tag it with answers to their questions about crypto news, smart contracts, etc. What can your token be used for? BGPT can be used to pay for access to premium tools offered by BlockGPT's AI model
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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