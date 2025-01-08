Сьогоднішня ціна BlockGPT (BGPT)

Поточна ціна BlockGPT (BGPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.37 USD

- зміна ціни BlockGPT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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