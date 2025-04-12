Сьогоднішня ціна BlockGames (BLOCK)

Поточна ціна BlockGames (BLOCK) сьогодні становить 0.00281259 USD з ринковою капіталізацією $ 1.91M USD. Ціна BLOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockGames:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BlockGames протягом дня — -6.63%

- циркуляційна пропозиція – 679.32M USD

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