Ціна BlockDefend AI (DEFEND)
Поточна ціна BlockDefend AI (DEFEND) сьогодні становить 0.00493343 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DEFEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockDefend AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.55 USD
- зміна ціни BlockDefend AI протягом дня — -6.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockDefend AI до USD становила $ -0.000323893916604183.
За останні 30 днів зміна ціни BlockDefend AI до USD становила $ -0.0009925853.
За останні 60 днів зміна ціни BlockDefend AI до USD становила $ -0.0000545948.
За останні 90 днів зміна ціни BlockDefend AI до USD становила $ -0.002712959681191088.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000323893916604183
|-6.16%
|30 днів
|$ -0.0009925853
|-20.11%
|60 днів
|$ -0.0000545948
|-1.10%
|90 днів
|$ -0.002712959681191088
|-35.48%
Останній аналіз цін BlockDefend AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-6.16%
+1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Restore Your Digital Safety Within The Web3 Ecosystem. The World’s Best Antivirus Platform BlockDefend AI installs as a browser extension. It vets the parties and properties you interact with on the Web to warn you before you take potentially dangerous actions. Blockdefend also integrates with wallets like metamask providing security right there. BlockDefend AI introduces the BlockDefend Protection Fund—a groundbreaking initiative dedicated to providing financial compensation to victims of Web3 hacks. This fund represents a significant stride towards a more secure and trustworthy digital asset ecosystem, offering a safety net for users navigating the complexities of decentralized technologies.
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