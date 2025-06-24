Сьогоднішня ціна BlockCycle (BLOC)

Поточна ціна BlockCycle (BLOC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14,69K USD. Ціна BLOC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockCycle:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BlockCycle протягом дня — +6,63%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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