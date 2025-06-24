Ціна BlockCycle (BLOC)
Поточна ціна BlockCycle (BLOC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14,69K USD. Ціна BLOC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockCycle:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BlockCycle протягом дня — +6,63%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockCycle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlockCycle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BlockCycle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BlockCycle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,63%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BlockCycle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,36%
+6,63%
-32,37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlockCycle ($BLOC) is a Solana-based token designed to incentivize trading activity through an hourly lottery draw system. Every hour, the protocol tracks trades of $BLOC and identifies eligible wallets holding at least $100 worth of $BLOC during that hour. Five random winners are selected to share the reward pool, which consists of SOL tokens. The project leverages blockchain technology for transparent winner selection and reward distribution, aiming to gamify trading activity on Solana.
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