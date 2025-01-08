Ціна BlockChat (BCD)
Поточна ціна BlockChat (BCD) сьогодні становить 0.0084218 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockChat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.69 USD
- зміна ціни BlockChat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockChat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BlockChat до USD становила $ -0.0044246200.
За останні 60 днів зміна ціни BlockChat до USD становила $ -0.0027163800.
За останні 90 днів зміна ціни BlockChat до USD становила $ -0.001153860023053904.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0044246200
|-52.53%
|60 днів
|$ -0.0027163800
|-32.25%
|90 днів
|$ -0.001153860023053904
|-12.04%
Останній аналіз цін BlockChat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+5.07%
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