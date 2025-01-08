Сьогоднішня ціна BlockChainPeople (BCP)

Поточна ціна BlockChainPeople (BCP) сьогодні становить 0.00974558 USD з ринковою капіталізацією $ 203.03K USD. Ціна BCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockChainPeople:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.62K USD

- зміна ціни BlockChainPeople протягом дня — -11.94%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

Отримуйте оновлення цін BCP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BCP.