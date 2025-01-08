Ціна BlockChainPeople (BCP)
Поточна ціна BlockChainPeople (BCP) сьогодні становить 0.00974558 USD з ринковою капіталізацією $ 203.03K USD. Ціна BCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockChainPeople:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.62K USD
- зміна ціни BlockChainPeople протягом дня — -11.94%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockChainPeople до USD становила $ -0.00132152104546894.
За останні 30 днів зміна ціни BlockChainPeople до USD становила $ -0.0035723895.
За останні 60 днів зміна ціни BlockChainPeople до USD становила $ -0.0039629231.
За останні 90 днів зміна ціни BlockChainPeople до USD становила $ -0.008956290716386956.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00132152104546894
|-11.94%
|30 днів
|$ -0.0035723895
|-36.65%
|60 днів
|$ -0.0039629231
|-40.66%
|90 днів
|$ -0.008956290716386956
|-47.88%
Останній аналіз цін BlockChainPeople: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.84%
-11.94%
-7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlockChainPeople is an organization dedicated to studying the behavior and psychology of blockchain practitioners and participants.$ BCP is the MEME we issued.
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