Ціна BlockChainCoinX (XCCX)
Поточна ціна BlockChainCoinX (XCCX) сьогодні становить 0.01401022 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BlockChainCoinX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 797.29 USD
- зміна ціни BlockChainCoinX протягом дня — -4.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BlockChainCoinX до USD становила $ -0.00070873428581976.
За останні 30 днів зміна ціни BlockChainCoinX до USD становила $ -0.0019018047.
За останні 60 днів зміна ціни BlockChainCoinX до USD становила $ +0.0027721994.
За останні 90 днів зміна ціни BlockChainCoinX до USD становила $ +0.00137076476345806.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00070873428581976
|-4.81%
|30 днів
|$ -0.0019018047
|-13.57%
|60 днів
|$ +0.0027721994
|+19.79%
|90 днів
|$ +0.00137076476345806
|+10.85%
Останній аналіз цін BlockChainCoinX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-4.81%
+2.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BlockchaincoinX is, a Free, Permissionless, Open-source, Proof of Work, blockchain coin. Purely designed to secure, an on-chain, transaction protocol, distributed ledger and decentralized consensus mechanism. XCCX provides an intelligent, dynamic, automated, system, for transaction validators, creating value, using on-chain Staking incentives
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