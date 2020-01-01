Токеноміка Blockchain Web Services (BWS) Дізнайтеся ключову інформацію про Blockchain Web Services (BWS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blockchain Web Services (BWS) Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Офіційний вебсайт: https://www.bws.ninja Whitepaper: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Купити BWS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blockchain Web Services (BWS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blockchain Web Services (BWS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 80,61K $ 80,61K $ 80,61K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 80,61K $ 80,61K $ 80,61K Історичний максимум: $ 0,02443105 $ 0,02443105 $ 0,02443105 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0008069 $ 0,0008069 $ 0,0008069 Дізнайтеся більше про ціну Blockchain Web Services (BWS)

Токеноміка Blockchain Web Services (BWS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blockchain Web Services (BWS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BWS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BWS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BWS, досліджуйте ціну токена BWS в реальному часі!

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