Токеноміка Blockchain Monster Hunt (BCMC) Дізнайтеся ключову інформацію про Blockchain Monster Hunt (BCMC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blockchain Monster Hunt (BCMC) NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Офіційний вебсайт: https://bcmhunt.com/ Купити BCMC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blockchain Monster Hunt (BCMC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blockchain Monster Hunt (BCMC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 175.06K $ 175.06K $ 175.06K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M FDV (повністю розведена вартість): $ 741.34K $ 741.34K $ 741.34K Історичний максимум: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00074134 $ 0.00074134 $ 0.00074134 Дізнайтеся більше про ціну Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Токеноміка Blockchain Monster Hunt (BCMC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blockchain Monster Hunt (BCMC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCMC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCMC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCMC, досліджуйте ціну токена BCMC в реальному часі!

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