Ціна Blockchain Monster Hunt (BCMC)
Поточна ціна Blockchain Monster Hunt (BCMC) сьогодні становить 0.00146708 USD з ринковою капіталізацією $ 346.43K USD. Ціна BCMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blockchain Monster Hunt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 566.10 USD
- зміна ціни Blockchain Monster Hunt протягом дня — +1.95%
- циркуляційна пропозиція – 236.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blockchain Monster Hunt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blockchain Monster Hunt до USD становила $ -0.0002355121.
За останні 60 днів зміна ціни Blockchain Monster Hunt до USD становила $ -0.0000732033.
За останні 90 днів зміна ціни Blockchain Monster Hunt до USD становила $ -0.0003951320789442494.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.95%
|30 днів
|$ -0.0002355121
|-16.05%
|60 днів
|$ -0.0000732033
|-4.98%
|90 днів
|$ -0.0003951320789442494
|-21.21%
Останній аналіз цін Blockchain Monster Hunt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.14%
+1.95%
+2.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins.
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