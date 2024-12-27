Сьогоднішня ціна Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Поточна ціна Blockchain Monster Hunt (BCMC) сьогодні становить 0.00146708 USD з ринковою капіталізацією $ 346.43K USD. Ціна BCMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockchain Monster Hunt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 566.10 USD

- зміна ціни Blockchain Monster Hunt протягом дня — +1.95%

- циркуляційна пропозиція – 236.14M USD

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