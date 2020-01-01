Токеноміка Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Дізнайтеся ключову інформацію про Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Офіційний вебсайт: https://www.blockchaincuties.finance/ Купити BCUG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,33K $ 5,33K $ 5,33K Загальна пропозиція: $ 3,87M $ 3,87M $ 3,87M Циркуляційна пропозиція: $ 691,06K $ 691,06K $ 691,06K FDV (повністю розведена вартість): $ 29,84K $ 29,84K $ 29,84K Історичний максимум: $ 19,51 $ 19,51 $ 19,51 Історичний мінімум: $ 0,00500135 $ 0,00500135 $ 0,00500135 Поточна ціна: $ 0,00771228 $ 0,00771228 $ 0,00771228 Дізнайтеся більше про ціну Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Токеноміка Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCUG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCUG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCUG, досліджуйте ціну токена BCUG в реальному часі!

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