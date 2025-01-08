Ціна Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)
Поточна ціна Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) сьогодні становить 0.04132243 USD з ринковою капіталізацією $ 28.56K USD. Ціна BCUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blockchain Cuties Universe Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 439.57 USD
- зміна ціни Blockchain Cuties Universe Governance протягом дня — -1.81%
- циркуляційна пропозиція – 691.06K USD
Отримуйте оновлення цін BCUG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BCUG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blockchain Cuties Universe Governance до USD становила $ -0.00076261980101776.
За останні 30 днів зміна ціни Blockchain Cuties Universe Governance до USD становила $ +0.0040452096.
За останні 60 днів зміна ціни Blockchain Cuties Universe Governance до USD становила $ -0.0026981480.
За останні 90 днів зміна ціни Blockchain Cuties Universe Governance до USD становила $ -0.00124002782165647.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00076261980101776
|-1.81%
|30 днів
|$ +0.0040452096
|+9.79%
|60 днів
|$ -0.0026981480
|-6.52%
|90 днів
|$ -0.00124002782165647
|-2.91%
Останній аналіз цін Blockchain Cuties Universe Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.30%
-1.81%
-22.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BCUG до AUD
A$0.066115888
|1 BCUG до GBP
￡0.033057944
|1 BCUG до EUR
€0.0396695328
|1 BCUG до USD
$0.04132243
|1 BCUG до MYR
RM0.1851244864
|1 BCUG до TRY
₺1.4603346762
|1 BCUG до JPY
¥6.5310100615
|1 BCUG до RUB
₽4.4310041689
|1 BCUG до INR
₹3.5450512697
|1 BCUG до IDR
Rp666.4907131429
|1 BCUG до PHP
₱2.409097669
|1 BCUG до EGP
￡E.2.0925678552
|1 BCUG до BRL
R$0.252066823
|1 BCUG до CAD
C$0.0590910749
|1 BCUG до BDT
৳5.033071974
|1 BCUG до NGN
₦63.8675345837
|1 BCUG до UAH
₴1.7483520133
|1 BCUG до VES
Bs2.19008879
|1 BCUG до PKR
Rs11.5132554466
|1 BCUG до KZT
₸21.8521274326
|1 BCUG до THB
฿1.4276899565
|1 BCUG до TWD
NT$1.3520699096
|1 BCUG до CHF
Fr0.037190187
|1 BCUG до HKD
HK$0.3210752811
|1 BCUG до MAD
.د.م0.4136375243