Сьогоднішня ціна Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Поточна ціна Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) сьогодні становить 0.04132243 USD з ринковою капіталізацією $ 28.56K USD. Ціна BCUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockchain Cuties Universe Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 439.57 USD

- зміна ціни Blockchain Cuties Universe Governance протягом дня — -1.81%

- циркуляційна пропозиція – 691.06K USD

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