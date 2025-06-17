Сьогоднішня ціна Blockchain Capital (BCAP)

Поточна ціна Blockchain Capital (BCAP) сьогодні становить 20,45 USD з ринковою капіталізацією $ 186,29M USD. Ціна BCAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockchain Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Blockchain Capital протягом дня — 0,00%

- циркуляційна пропозиція – 9,11M USD

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