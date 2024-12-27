Сьогоднішня ціна Blockchain Brawlers (BRWL)

Поточна ціна Blockchain Brawlers (BRWL) сьогодні становить 0.00180216 USD з ринковою капіталізацією $ 1.80M USD. Ціна BRWL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockchain Brawlers:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.96K USD

- зміна ціни Blockchain Brawlers протягом дня — +0.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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