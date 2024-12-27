Ціна Blockchain Brawlers (BRWL)
Поточна ціна Blockchain Brawlers (BRWL) сьогодні становить 0.00180216 USD з ринковою капіталізацією $ 1.80M USD. Ціна BRWL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blockchain Brawlers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.96K USD
- зміна ціни Blockchain Brawlers протягом дня — +0.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blockchain Brawlers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blockchain Brawlers до USD становила $ +0.0001214893.
За останні 60 днів зміна ціни Blockchain Brawlers до USD становила $ +0.0001340953.
За останні 90 днів зміна ціни Blockchain Brawlers до USD становила $ -0.000029579523097849.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.38%
|30 днів
|$ +0.0001214893
|+6.74%
|60 днів
|$ +0.0001340953
|+7.44%
|90 днів
|$ -0.000029579523097849
|-1.61%
Останній аналіз цін Blockchain Brawlers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.38%
+2.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.
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