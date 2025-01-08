Сьогоднішня ціна BlockCDN (BCDN)

Поточна ціна BlockCDN (BCDN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.02K USD. Ціна BCDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BlockCDN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08K USD

- зміна ціни BlockCDN протягом дня — -6.78%

- циркуляційна пропозиція – 346.45M USD

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