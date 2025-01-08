Сьогоднішня ціна blockbank (BBANK)

Поточна ціна blockbank (BBANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.77K USD. Ціна BBANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності blockbank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.28 USD

- зміна ціни blockbank протягом дня — -20.19%

- циркуляційна пропозиція – 393.85M USD

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