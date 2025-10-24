Інформація щодо ціни BlockAI (BAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 1,5$ 1,5 $ 1,5 Найнижча ціна $ 0,061623$ 0,061623 $ 0,061623 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,70%

Актуальна ціна BlockAI (BAI) становить $0,129189. За останні 24 години BAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BAI становить $ 1,5, тоді як його історичний мінімум — $ 0,061623.

Що стосується короткострокових результатів, то BAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BlockAI (BAI)

Ринкова капіталізація $ 86,55K$ 86,55K $ 86,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 775,14K$ 775,14K $ 775,14K Циркуляційне постачання 669,96K 669,96K 669,96K Загальна пропозиція 6 000 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BlockAI — $ 86,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAI — 669,96K, зі загальною пропозицією 6000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 775,14K.