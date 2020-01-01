Токеноміка block AI (BLOCK) Дізнайтеся ключову інформацію про block AI (BLOCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація block AI (BLOCK) Create with AI— $block revolutionise crypto management with 🤖 AItoken bots. Create, Own, Monetized Apps, Agents and Staking using the AI tech powered by $block. $block revolutionise crypto management with 🤖 AItoken bots. Create, Own, Monetize Apps, Agents and Staking using the AI tech powered by $block. BLOCK AI provids creation and minting using advanced AI-powered algorithms designed to optimize tokenomics and ensure a balanced, sustainable growth trajectory. By leveraging cutting-edge AI technology, the creation and minting process is dynamic, adapting to market trends and providing real-time adjustments to token supply and lock to maintain stability and liquidity. In addition to the innovative minting process, $BLOCK integrates AI-driven volume and holder bots, which work in tandem to consistently monitor and influence market trends, promoting the token's visibility and long-term performance. This intelligent ecosystem helps secure the token's position in the market while providing holders with benefits such as reduced tax rates and high Annual Percentage Yields (APY) through staking, encouraging active participation and long-term investment. Офіційний вебсайт: https://blockai.in/ Whitepaper: https://blockai.in/ Купити BLOCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни block AI (BLOCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена block AI (BLOCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15.31K $ 15.31K $ 15.31K Загальна пропозиція: $ 837.53M $ 837.53M $ 837.53M Циркуляційна пропозиція: $ 837.53M $ 837.53M $ 837.53M FDV (повністю розведена вартість): $ 15.31K $ 15.31K $ 15.31K Історичний максимум: $ 0.00251275 $ 0.00251275 $ 0.00251275 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну block AI (BLOCK)

Токеноміка block AI (BLOCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки block AI (BLOCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLOCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLOCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLOCK, досліджуйте ціну токена BLOCK в реальному часі!

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