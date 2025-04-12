Ціна block AI (BLOCK)
Поточна ціна block AI (BLOCK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.41K USD. Ціна BLOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності block AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни block AI протягом дня — +4.74%
- циркуляційна пропозиція – 837.71M USD
Отримуйте оновлення цін BLOCK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BLOCK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни block AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни block AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни block AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни block AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.74%
|30 днів
|$ 0
|-6.90%
|60 днів
|$ 0
|-46.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін block AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.74%
+1.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Create with AI— $block revolutionise crypto management with 🤖 AItoken bots. Create, Own, Monetized Apps, Agents and Staking using the AI tech powered by $block. $block revolutionise crypto management with 🤖 AItoken bots. Create, Own, Monetize Apps, Agents and Staking using the AI tech powered by $block. BLOCK AI provids creation and minting using advanced AI-powered algorithms designed to optimize tokenomics and ensure a balanced, sustainable growth trajectory. By leveraging cutting-edge AI technology, the creation and minting process is dynamic, adapting to market trends and providing real-time adjustments to token supply and lock to maintain stability and liquidity. In addition to the innovative minting process, $BLOCK integrates AI-driven volume and holder bots, which work in tandem to consistently monitor and influence market trends, promoting the token's visibility and long-term performance. This intelligent ecosystem helps secure the token's position in the market while providing holders with benefits such as reduced tax rates and high Annual Percentage Yields (APY) through staking, encouraging active participation and long-term investment.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BLOCK до VND
₫--
|1 BLOCK до AUD
A$--
|1 BLOCK до GBP
￡--
|1 BLOCK до EUR
€--
|1 BLOCK до USD
$--
|1 BLOCK до MYR
RM--
|1 BLOCK до TRY
₺--
|1 BLOCK до JPY
¥--
|1 BLOCK до RUB
₽--
|1 BLOCK до INR
₹--
|1 BLOCK до IDR
Rp--
|1 BLOCK до KRW
₩--
|1 BLOCK до PHP
₱--
|1 BLOCK до EGP
￡E.--
|1 BLOCK до BRL
R$--
|1 BLOCK до CAD
C$--
|1 BLOCK до BDT
৳--
|1 BLOCK до NGN
₦--
|1 BLOCK до UAH
₴--
|1 BLOCK до VES
Bs--
|1 BLOCK до PKR
Rs--
|1 BLOCK до KZT
₸--
|1 BLOCK до THB
฿--
|1 BLOCK до TWD
NT$--
|1 BLOCK до AED
د.إ--
|1 BLOCK до CHF
Fr--
|1 BLOCK до HKD
HK$--
|1 BLOCK до MAD
.د.م--
|1 BLOCK до MXN
$--