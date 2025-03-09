Ціна Block Agent (BONUS)
Поточна ціна Block Agent (BONUS) сьогодні становить 0.01428229 USD з ринковою капіталізацією $ 351.08K USD. Ціна BONUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Block Agent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.96K USD
- зміна ціни Block Agent протягом дня — -7.77%
- циркуляційна пропозиція – 24.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Block Agent до USD становила $ -0.00120360662917113.
За останні 30 днів зміна ціни Block Agent до USD становила $ -0.0005342162.
За останні 60 днів зміна ціни Block Agent до USD становила $ -0.0072694399.
За останні 90 днів зміна ціни Block Agent до USD становила $ -0.027763313550308744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00120360662917113
|-7.77%
|30 днів
|$ -0.0005342162
|-3.74%
|60 днів
|$ -0.0072694399
|-50.89%
|90 днів
|$ -0.027763313550308744
|-66.03%
Останній аналіз цін Block Agent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-7.77%
-19.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BonusBlock is addressing a key challenge: acquiring and onboarding high-quality users by leveraging an AI Model for wallet scoring and white-label solutions for Web3 projects. BONUS is the native utility token for on-chain quality user Marketplace
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