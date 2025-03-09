Сьогоднішня ціна Block Agent (BONUS)

Поточна ціна Block Agent (BONUS) сьогодні становить 0.01428229 USD з ринковою капіталізацією $ 351.08K USD. Ціна BONUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Block Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.96K USD

- зміна ціни Block Agent протягом дня — -7.77%

- циркуляційна пропозиція – 24.58M USD

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