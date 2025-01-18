Ціна blobs (BLOBS)
Поточна ціна blobs (BLOBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BLOBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності blobs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.42 USD
- зміна ціни blobs протягом дня — +0.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни blobs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни blobs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни blobs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни blobs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.89%
|30 днів
|$ 0
|+0.65%
|60 днів
|$ 0
|-33.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін blobs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.89%
-8.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blobs is a major upgrade to Ethereum coming in March that will significantly reduce gas fees. Ethereum is literally integrating a meme into their blockchain in the Dencun (EIP-4844) upgrade. Get ready, the $BLOBS are coming to ETH!
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