Токеноміка Blobana pet (BLOB) Дізнайтеся ключову інформацію про Blobana pet (BLOB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Blobana pet (BLOB) Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Офіційний вебсайт: https://blobanapet.com/ Whitepaper: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Купити BLOB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Blobana pet (BLOB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blobana pet (BLOB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,42K $ 47,42K $ 47,42K Загальна пропозиція: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M Циркуляційна пропозиція: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 47,42K $ 47,42K $ 47,42K Історичний максимум: $ 0,02231444 $ 0,02231444 $ 0,02231444 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Blobana pet (BLOB)

Токеноміка Blobana pet (BLOB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Blobana pet (BLOB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BLOB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BLOB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BLOB, досліджуйте ціну токена BLOB в реальному часі!

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