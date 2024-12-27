Сьогоднішня ціна Blobana pet (BLOB)

Поточна ціна Blobana pet (BLOB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.60K USD. Ціна BLOB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blobana pet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD

- зміна ціни Blobana pet протягом дня — +1.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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