Токеноміка BLK2100 ($BLK) Дізнайтеся ключову інформацію про BLK2100 ($BLK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BLK2100 ($BLK) The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth. Офіційний вебсайт: https://blk2100.com/ Купити $BLK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BLK2100 ($BLK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BLK2100 ($BLK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,70K $ 7,70K $ 7,70K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,70K $ 7,70K $ 7,70K Історичний максимум: $ 0,187919 $ 0,187919 $ 0,187919 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00036675 $ 0,00036675 $ 0,00036675 Дізнайтеся більше про ціну BLK2100 ($BLK)

Токеноміка BLK2100 ($BLK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BLK2100 ($BLK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BLK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BLK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BLK, досліджуйте ціну токена $BLK в реальному часі!

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