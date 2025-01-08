Ціна BLK2100 ($BLK)
Поточна ціна BLK2100 ($BLK) сьогодні становить 0.00295354 USD з ринковою капіталізацією $ 62.02K USD. Ціна $BLK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BLK2100:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни BLK2100 протягом дня — -15.89%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BLK2100 до USD становила $ -0.000558130061779849.
За останні 30 днів зміна ціни BLK2100 до USD становила $ +0.0017930031.
За останні 60 днів зміна ціни BLK2100 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BLK2100 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000558130061779849
|-15.89%
|30 днів
|$ +0.0017930031
|+60.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BLK2100: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-15.89%
+147.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.
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