Сьогоднішня ціна BLK2100 ($BLK)

Поточна ціна BLK2100 ($BLK) сьогодні становить 0.00295354 USD з ринковою капіталізацією $ 62.02K USD. Ціна $BLK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLK2100:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD

- зміна ціни BLK2100 протягом дня — -15.89%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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