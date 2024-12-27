Ціна Blitz Labs (BLITZ)
Поточна ціна Blitz Labs (BLITZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.94K USD. Ціна BLITZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Blitz Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.29 USD
- зміна ціни Blitz Labs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 212.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Blitz Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Blitz Labs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Blitz Labs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Blitz Labs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-1.84%
|60 днів
|$ 0
|-11.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Blitz Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blitz Labs is a WEB3 collective dedicated to developing tools, services, and products that make basic crypto activities such as, but not limited to, participating in presales, exchanging tokens, bridging, as simple as possible and without unnecessary complexity. Blitz Labs' ultimate goal is to create a one-stop shop where users can conveniently complete all of their tasks in one site while paying the least fees possible. BlitzSale will be the first project launched under the Blitz Labs brand.
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