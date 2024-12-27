Сьогоднішня ціна Blitz Labs (BLITZ)

Поточна ціна Blitz Labs (BLITZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 67.94K USD. Ціна BLITZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blitz Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.29 USD

- зміна ціни Blitz Labs протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 212.42M USD

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